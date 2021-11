Schuldig bekannt : Londoner Polizisten machen Selfie mit ermordeten Frauen

London Zwei Polizeibeamte aus London haben am Tatort Fotos von zwei ermordeten Frauen gemacht und diese auf Whatsapp geteilt, darunter auch ein Selfie mit den Mordopfern im Hintergrund. Die Polizisten bekannten sich vor Gericht schuldig.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag berichtete, gaben die beiden 47 und 33 Jahre alten Beamten vor Gericht zu, Fotos von zwei ermordeten Frauen gemacht zu haben, die im vergangenen Jahr in einem Park in London gefunden wurden. Darunter auch ein Selfie mit den Getöteten im Hintergrund.