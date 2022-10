Naturaufnahmen mit wichtiger Botschaft : Natural History Museum kürt die besten „Wildlife Fotografien des Jahres 2022“

London Der Wettbewerb „Wildlife Photographer of the Year“ erzählt die Geschichte einer Welt, deren Artenvielfalt bedroht ist. Mit beeindruckenden Bildern, die aber auch nachdenklich stimmen. Die schönsten Fotos und Geschichten.

Tanzende Seesterne, seltene Schneeleoparden oder Kunstwerke aus Korallen - die Vielfalt der Natur begeistert uns Menschen immer wieder. Mit dem Foto-Wettbewerb „Wildlife Photographer of the Year“ feiert das Natural History Museum seit 1965 die Schönheit der Welt, in der wir leben. Und will gleichzeitig darauf aufmerksam machen, wie wichtig ist, diesen Lebensraum zu schützen. Auch in diesem Jahr wählte eine siebenköpfige Experten-Jury unter Vorsitz von Rosamund Kidman Cox aus 39.000 Einsendungen die besten Fotografien aus. Fotografen aus 93 Ländern hatten in 16 Kategorien am Wettbewerb teilgenommen. Am 11. Oktober 2022 kürte die Jury die Sieger bei der Preisverleihung in London.