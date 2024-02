In der Themse Verdächtiger von Londoner Chemieattacke mutmaßlich gestorben

Der Verdächtige soll bei dem Angriff am 31. Januar im südlichen Londoner Stadtteil Clapham eine ätzende Substanz verwendet haben. Bilder des Mannes, die nach der Tat aufgenommen wurden, zeigten, dass er selbst erhebliche Verletzungen in der rechten Gesichtshälfte erlitt. Das Opfer sei in der Vergangenheit mit dem Verdächtigen in einer Beziehung gewesen, berichtete die Polizei.