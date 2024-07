Nach Tod von drei Frauen London prüft schärfere Regeln für Armbrüste

Am Dienstagabend waren im Norden Londons drei Frauen entdeckt worden, die offenbar mit einer Armbrust so schwer verletzt worden waren, dass sie kurz darauf starben. Laut BBC handelt es sich um die Ehefrau und die beiden erwachsenen Töchter des bekannten Sportreporters John Hunt. Der mutmaßliche Täter wurde am Mittwochabend gefunden und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er soll Medienberichten zufolge früher mit einer der Töchter liiert gewesen sein.