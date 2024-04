Foto-Post von Mama „Happy 6th Birthday, Prince Louis“

Zum sechsten Geburtstag des britischen Prinzen Louis hat der Palast in London am Dienstag ein Foto des jüngsten Sohnes von Thronfolger Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) veröffentlicht. Das Bild wurde wie gewohnt von der Princess of Wales gemacht. Darauf zu sehen ist das jüngste der drei Kinder des Paares in kariertem Hemd und mit gescheiteltem Haar. Louis liegt bäuchlings und barfuß auf einer Picknickdecke und lächelt in die Kamera. In einem Post auf X (vormals Twitter) des Kensington-Palasts hieß es: „Alles Gute zum 6. Geburtstag, Prinz Louis!“ und „Danke für all die lieben Wünsche heute.“