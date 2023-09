Rassismus Londoner Polizist nach Schuss auf Schwarzen des Mordes angeklagt

Ein Jahr nach dem tödlichen Schuss auf einen 24-jährigen Schwarzen im Süden Londons ist ein Polizist wegen Mordes angeklagt worden. Der namentlich nicht genannte Polizist müsse am Donnerstag vor einem Amtsgericht in London erscheinen, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Crown Prosecution Service am Mittwoch mit. Der Tod des 24-Jährigen hatte heftige Proteste gegen die bereits umstrittene Polizei der britischen Hauptstadt ausgelöst.