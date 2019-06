Kurioser Fall aus London : Polizist in Unterhose schlägt Diebe in die Flucht

Polizist in Unterhose schlägt Diebe in die Flucht

London Da ist jemand Polizist durch und durch: Mitten in der Nacht wachte ein 29-jähriger Beamter auf, weil er hörte, wie Einbrecher eine Fensterscheibe eines Juweliers in der Nähe zerstörten. Er hatte keine Zeit mehr, sich anzuziehen.

Nur mit seinen Boxershorts bekleidet hat ein Polizist vier Diebe in einem Juwelier-Geschäft in London in die Flucht geschlagen. Der 29-Jährige wachte in der Nacht zum Freitag auf, als die Einbrecher die Fenster des Geschäfts in seiner Nähe zerstörten.