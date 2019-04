Gefängniszellen werden knapp : Mehr als 700 Klima-Aktivisten in London festgenommen

Die Zahl der Festnahmen bei den Klimaprotesten in London ist nach knapp einer Woche auf mehr als 700 gestiegen. Mittlerweile gehen der Polizei sogar schon die Gefängniszellen aus.

Aktivisten der Klima-Initiative Extinction Rebellion hatten zum Auftakt einer weltweiten Protestwoche am Montag die Waterloo-Brücke und mehrere Kreuzungen im Zentrum der britischen Hauptstadt blockiert. In den folgenden Tagen legten sie weiter mit Sitzblockaden und Protestcamps den Verkehr lahm, unter anderem am Parliament Square, an der Waterloo-Brücke und am Oxford Circus.