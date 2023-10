Warnung an Reisende Nach Feuer am Londoner Flughafen Betrieb wieder aufgenommen

Update | London · Ein Großbrand am Londoner Flughafen Luton hat den Flugbetrieb an dem Airport am Dienstagabend zum Erliegen gebracht. Einen Abend später ist der Betrieb wieder aufgenommen worden.

11.10.2023, 20:09 Uhr

Screenshot aus einem von @Soriyn23 auf Twitter geposteten Video eines Brandes auf einem Parkplatz des Flughafens Luton (Foto: @Soriyn23/PA Media/dpa) Foto: dpa/@Soriyn23

Nach einem Großbrand am Londoner Flughafen Luton ist der Flugbetrieb wieder aufgenommen worden. Die Start- und Landebahn sei jetzt wieder offen, teilte der Flughafen am Mittwochabend mit. Die Maschinen begannen demnach „zu starten und zu landen". Auch seien alle Hauptstraßen in der Umgebung wieder zugänglich, erklärte der Flughafen weiter. Allerdings sei noch mit Verzögerungen bei der Zufahrt zum Flughafengelände zu rechnen. Der nördlich des Londoner Stadtzentrums gelegene Flughafen hatte am Mittwoch wegen eines Großbrands in einem Parkhaus alle Flüge bis zum Nachmittag abgesagt. Insgesamt waren zehntausende Passagiere betroffen. Das Feuer war am Dienstagabend im neuen Parkhaus des Terminals 2 ausgebrochen, das Gebäude stürzte nach Angaben der Feuerwehr teilweise ein, zahlreiche Autos brannten aus. Aus Sicherheitsgründen wurde der Flugbetrieb daher eingestellt. Fünf Menschen wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Wenige Minuten nach Ausbruch des Feuers habe fast das ganze oberste Parkdeck gebrannt, sagte der Augenzeuge Russell Taylor der britischen Nachrichtenagentur PA. „Autoalarmanlagen gingen los und Autos gingen mit lauten Explosionen in Flammen auf", berichtete der 41-jährige Schotte. „Die Geschwindigkeit, mit der sich das Feuer ausbreitete, war unglaublich." Die Löscharbeiten dauerten am Mittwochmorgen noch an, wie die Feuerwehr der Grafschaft Bedfordshire nördlich der britischen Hauptstadt mitteilte. Zwischenzeitlich waren demnach mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie versuchten, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern. Außer vier Feuerwehrleuten wurde nach Angaben des Rettungsdienstes auch ein Flughafenmitarbeiter ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar, die Feuerwehr kündigte eine umfassende Untersuchung an. Einem Feuerwehrsprecher zufolge gab es in dem Parkhaus keine Sprinkleranlage. In dem Parkhaus sollen bis zu 1200 Autos abgestellt gewesen sein. Der Flughafen Luton liegt etwa 40 Kilometer nördlich des Londoner Stadtzentrums und wird hauptsächlich von Billigfluggesellschaften angeflogen. Im vergangenen Jahr wurden an dem Flughafen rund 13 Millionen Passagiere abgefertigt. Von den Flugausfällen am Mittwoch waren schätzungsweise 25.000 Passagiere betroffen. Dieser Artikel wurde aktualisiert.

