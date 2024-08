Fotos Krawalle nach Southport auch in London – Rechte kapern Demonstration

Am späten Mittwochabend, 31. August, teilte die britische Polizei mit, dem 17-jährigen Tatverdächtigen werde Mord und versuchter Mord zur Last gelegt. Er befindet sich nach Polizeiangaben in Untersuchungshaft und soll am Donnerstag, 1. August, vor Gericht in Liverpool erscheinen.