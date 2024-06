„Oberster Mäusefänger des Vereinigten Königreichs“ Der wahre Herr in Downing Street

Der Premierminister der Herzen bringt alles mit, was in der Politik nötig ist: das Gespür für den richtigen Moment und jede Menge Durchsetzungsvermögen. Unsinnige Wahlversprechen macht er ohnehin nicht. Völlig naheliegend also, dass der Hausherr souverän auf eine weitere Amtszeit in der Downing Street zusteuert. Das ist Quatsch, sagen Sie? Der britische Premierminister Rishi Sunak muss vermutlich nach einer verheerenden Niederlage am 4. Juli aus „Number Ten“ ausziehen? Das stimmt natürlich. Aber von Sunak ist gar nicht die Rede. Der konservative Politiker ist nur ein weiterer Regierungschef, der sich vorübergehend mit dem heimlichen Herrscher das Haus hinter der berühmten schwarzen Tür teilen darf.