Im Fahrwerk versteckt : Mann stürzt bei Landeanflug aus Flugzeug in einen Garten

London Ein Mann ist beim Landeanflug in London Heathrow aus dem Fahrwerk einer Passagiermaschine in einen Garten gestürzt und gestorben. Ob er den Flug bis dahin überlebt hatte, ist noch unklar.

Die Identität des Mannes war zunächst noch ungeklärt. Aber er muss sich am Flughafen von Nairobi ins Fahrwerk geschlichen haben. Der Flug von dort nach London dauert neun Stunden. Die Polizei kündigte eine Obduktion an, um zu klären, ob er durch den Sturz ums Leben kam oder bereits vorher tot war. Drei Viertel jener, die versuchen auf diese Weise aus ihrer Heimat zu fliehen, sterben Experten zufolge an der extremen Kälte oder dem Sauerstoffmangel in der großen Flughöhe.