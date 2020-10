Enthüllung am Leicester Square : London hat jetzt eine Harry-Potter-Statue

Die bronzene Figur stellt den beliebten Charakter der Bestseller-Autorin J.K. Rowling auf seinem fliegenden Besen namens Nimbus 2000 dar. Foto: dpa/Dominic Lipinski

London In London ist eine neue Harry-Potter-Statue enthüllt worden. Sie ist in guter Gesellschaft: Am Leicester Square stehen im Rahmen einer Ausstellung bereits Figuren vieler weiterer Filmhelden.

Ein bisschen Magie inmitten der Pandemie: In London ist eine neue Harry-Potter-Statue enthüllt worden. Die bronzene Figur stellt den beliebten Charakter der Bestseller-Autorin Joanne K. Rowling auf seinem fliegenden Besen namens Nimbus 2000 dar und wurde am Mittwoch am zentralen Leicester Square enthüllt, wie britische Medien berichten.

Dort stehen im Rahmen der noch bis 2023 andauernden „Scenes in the Square“-Ausstellung bereits Figuren vieler weiterer Filmhelden - darunter Mary Poppins, Mr. Bean, Batman oder Wonder Woman. Am Leicester Square feierte vor knapp 20 Jahren auch der erste Harry-Potter-Film Premiere.

(lha/dpa)