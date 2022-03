Nach jahrelangem Rechtsstreit : Londoner Gericht untersagt Emir von Dubai direkten Kontakt zu Kindern seiner Ex-Frau

London Der Londoner High Court hat dem Emir von Dubai jeglichen direkten Kontakt zu den Kindern seiner Ex-Frau Prinzessin Haja Bint al-Hussein untersagt. Damit beendete das Gericht den jahrelangen Rechtsstreit zwischen dem Emir und seiner sechsten Frau.

Alle Entscheidungen über die ärztliche Versorgung der Kinder und ihrer Schulbildung lägen in der alleinigen Verantwortung der 47-jährigen Prinzessin, urteilte der Vorsitzende Richter der für das Familienrecht zuständigen Kammer am Donnerstag. Damit beendete er den jahrelangen Rechtsstreit zwischen dem Emir und seiner sechsten Frau.

In seinem Urteil warf Richter Andrew McFarlane dem 72-jährigen Emir erneut vor, seine Frau in einem Maße schikaniert und eingeschüchtert zu haben, wie es ihm in seiner Zeit am Familiengericht noch nicht untergekommen sei. Auch andere Mitglieder seiner Familie, die sich seinem Willen nicht gebeugt hätten, habe er zwanghaft zu beherrschen versucht.