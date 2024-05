Londoner Garrick Club lässt Frauen zu Ihr kommt hier jetzt rein!

In London haben sich noch gut zwei Dutzend dieser Herrengesellschaften erhalten, die eisern an ihren Traditionen festhalten und sich auf den Standpunkt stellen, dass Sozialisten und Frauen „nicht clubbable“ sind. Damen werden höchstens als Gäste zugelassen. Der Carlton Club, laut Statuten ausschließlich für Anhänger der Konservativen Partei bestimmt, kam in den 70er-Jahren in eine peinliche Situation, als Margaret Thatcher zur Tory-Chefin gewählt wurde, denn Frauen, so lautete die Regel, dürfen den Haupteingang nicht benutzen. Der frühere Premier Harold Macmillan setzte sich darüber einfach hinweg und empfing zusammen mit „Maggie“ die Gäste an der großen Eingangstreppe.