Verrat, Fußball, Klatsch : Englische Spielerfrauen streiten vor Gericht

Ihre Ehemänner sorgten nicht nur im Strafraum für Furore, nun geraten Rebekah Vardy und Coleen Rooney vor Gericht aneinander. Amüsiert und fasziniert betrachten die Menschen im Mutterland des Fußballs den Prozess der Spielerfrauen. Bleiben wird wohl ein Spitzname.

Verrat, Fußball, Klatsch: Der „Krieg der Spielerfrauen“ zwischen Rebekah Vardy und Coleen Rooney bietet so gut wie alles, was in Großbritannien für Aufsehen sorgt. Was als Ärger zwischen zwei mehr oder minder bekannten Prominenten in sozialen Netzwerken begann, hat ernste Folgen. Seit Dienstag stehen sich die einstigen Freundinnen vor Gericht gegenüber.