London/Dubai Die Scheidung von Prinzessin Haja kostet den Emir von Dubai knapp 550 Millionen Pfund. Haja war 2019 nach London geflohen, um sich dem Zugriff des Emirs zu entziehen.

Der Oberste Gerichtshof von Großbritannien hat den Emir von Dubai am Dienstag zur Zahlung von fast 550 Millionen Pfund (knapp 645 Millionen Euro) an seine Ex-Frau und die gemeinsamen Kinder verdonnert. Es ist einer der teuersten Scheidungsvergleiche in der britischen Geschichte.

Das Londoner Gericht entschied, dass Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum 251,5 Millionen Pfund an seine sechste Ehefrau, Prinzessin Haja Bint Al Hussein, zahlen sowie laufende Zahlungen für die gemeinsamen Kinder Al Dschalila (14) und Zajed (9) leisten müsse, die durch eine Bankgarantie in Höhe von 290 Millionen Pfund abgesichert werden.

Die 47-jährige Haja ist 2019 nach Großbritannien geflohen und beantragte das Sorgerecht für ihre beiden Kinder bei den britischen Gerichten. Sie hat an der Universität Oxford studiert und nahm für Jordanien an den Olympischen Spielen 2000 in Sydney im Springreiten teil. Die Prinzessin, die Tochter des verstorbenen jordanischen Königs Hussein, sagte, sie habe Angst vor ihrem Ehemann, der die erzwungene Rückkehr von zwei seiner Töchter in das Golfemirat angeordnet haben soll. Der 72-jährige Scheich Mohammed, 72, ist Ministerpräsident der Vereinigten Arabischen Emirate. Weiterhin ist er ein bedeutender Pferdezüchter und Gründer des erfolgreichen Pferderennstalls Godolphin. Mit Königin Elisabeth II. ist er auch befreundet.