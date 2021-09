Andenken : London ehrt den Vater der Muppets

Der Erfinder der Muppets, Jim Henson, wurde mit einer blauen Plakette an seinem ehemaligen Wohnhaus geehrt. Foto: AP/Burnett

London Eine blaue Plakette erinnert an den Jim Henson, der die britische Hauptstadt zu seiner Heimat machte. Kermit der Frosch findet das gerechtfertigt.

Jim Henson ist am Dienstag in London mit einer blauen Plakette für englische Geschichte an seinem früheren Wohnhaus geehrt worden. Der amerikanische Vater von Kermit und Miss Piggy, Statler und Waldorf, dem dänischen Koch und dem Tier kaufte das Haus im Ortsteil Hampstead, nachdem das britische Fernsehen „Die Muppet Show“ eingekauft hatte. Er lebte dort von 1979 bis zu seinem Tod 1990.

Die kreisförmige Plakette in 50 Downshire Hill trägt lediglich die Worte „Jim Henson 1936 - 1990 Schöpfer der Muppets lebte hier“. Henson, der nur 53 Jahre alt wurde, war auch bekannt für seine Arbeit an der „Sesamstraße“ und den „Fraggles“, außerdem führte er in den 80er Jahren Regie bei den Kinofilmen „Der dunkle Kristall“ und „Die Reise ins Labyrinth“.

Die Historikerin Rebecca Preston vom Programm der blauen Plakette der Organisation English Heritage erklärte, Henson habe diese Ehrung verdient. „Seine Werke beeinflussen die Populärkultur auf der ganzen Welt“, sagte sie. „Das immense Werk, das er geschaffen hat, und die Preise, die er gewonnen hat, sind umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass er so früh gestorben ist.“

„Die Muppet Show“ wurde in den Elstree Studios, ein paar Kilometer nördlich der britischen Hauptstadt, gedreht. Das führte dazu, dass Henson das Vereinigte Königreich zu seiner kreativen Heimat für viele seiner nachfolgenden Projekte machte. Er richtete sogar eine Werkstatt und ein Büro in der gleichen Straße wie sein Wohnhaus ein. „Mein Vater zog nach London, um die "Muppet Show" zu drehen, und entschied sich dann zu bleiben, weil er von den vielen begabten Künstlern und Darstellern in Großbritannien so beeindruckt war“, sagte Brian Henson, sein Sohn und Vorsitzender der Jim Henson Company.

Das Londoner Programm für blaue Plaketten wurde vor mehr als 150 Jahren ins Leben gerufen. Die Gedenktafeln erinnern an Menschen, die in ihrem Leben etwas Bedeutendes geleistet haben und einmal in London zu Hause waren. Es gibt mehr als 900 offizielle Gedenktafeln in der britischen Hauptstadt. Die älteste ist Kaiser Napoleon III. gewidmet und stammt aus dem Jahr 1867.

Mit der jüngsten Ehrung war auch Kermit der Frosch einverstanden, wie er in einer spielerischen Würdigung dem Radiosender BBC sagte. „Jim war wunderbar, und um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, was er mit uns gemacht hat, aber lassen Sie es mich so sagen: Er hat uns immer eine hilfreiche Hand gereicht“, erklärte Kermit.

(june/dpa)