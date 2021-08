Beschimpfungen gegen Journalisten : Gegner von Corona-Maßnahmen stürmen TV-Sender in London

Demonstranten besetzen den Empfangsraum des Nachrichtenproduzenten ITN während einer Protestaktion. Dutzende Impfgegner haben am Montag in London die Zentrale des Senders gestürmt. Foto: dpa/Martin Pope

London Am Montagabend kam es am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in London zu einem Zwischenfall an der Zentrale des Senders ITN. Demonstranten drangen in das Gebäude ein und hinderten die Journalisten an ihrer Arbeit.

Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der britischen Regierung sind dutzende Demonstranten in die Zentrale des Nachrichtensenders ITN in London eingedrungen. Viele Journalisten seien durch den Vorfall am Montag daran gehindert worden, ihrer Arbeit nachzugehen, sagte eine ITN-Sprecherin. Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigte, wie der Nachrichtensprecher Jon Snow von Demonstranten beschimpft wurde, als er das Gebäude betrat.

Die ITN-Mitarbeiter seien angewiesen worden, entweder in ihren Büros zu bleiben oder das Gebäude nicht zu betreten, bis sich die Lage beruhigt habe, sagte die Sprecherin weiter. Die Polizei sorgte schließlich dafür, dass die Demonstranten die ITN-Zentrale verließen.

"Die Beschimpfung von Journalisten wegen ihrer Berichterstattung über das Coronavirus ist eine besorgniserregende Entwicklung, die ITN genau beobachtet", teilte der Sender mit.

(lils/AFP)