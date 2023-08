Strafmaß noch nicht bekannt Britische Krankenschwester wegen Mordes an sieben Babys verurteilt

Der Fall beschäftigt Großbritannien seit Jahren. Die fünf Jungen und zwei Mädchen kamen ums Leben, als die Frau von 2015 bis 2016 in der Neugeborenenabteilung des Countess of Chester Hospitals im Nordwesten Englands tätig war. Angeklagt war sie auch wegen versuchten Mordes an fünf Jungen und fünf Mädchen. In einem der Fälle wurde sie freigesprochen, in den anderen kamen die Geschworenen nicht zu einem Urteil.