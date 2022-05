Tennisstar in London verurteilt : Boris Becker könnte nach Haft theoretisch abgeschoben werden

London Das britische Recht sieht vor, dass für ausländische Staatsbürger, die zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, eine Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Betracht komme.

Der in London verurteilte Ex-Tennisprofi Boris Becker könnte nach Ende seiner Haft theoretisch nach Deutschland abgeschoben werden. Das britische Innenministerium wollte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur den individuellen Fall zwar nicht kommentieren, teilte jedoch am Donnerstag mit: „Jeder ausländische Staatsbürger, der wegen einer Straftat zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, kommt für eine Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Betracht.“ Zuvor hatten britische Medien darüber berichtet. Becker lebt zwar seit rund zehn Jahren in seiner Wahlheimat London, besitzt jedoch nicht die britische Staatsbürgerschaft.