„Ist Kunst mehr wert als Leben? : Anti-Öl-Aktivistinnen bewerfen van-Gogh-Gemälde mit Tomatensuppe

London Zwei Mitglieder der Organisation Just Stop Oil haben zwei Dosen Tomatensuppe über dem Gemälde „Sonnenblumen“ von Vincent van Gogh ausgeschüttet. Was genau wollten sie damit zum Ausdruck bringen?

Anti-Öl-Aktivistinnen haben das berühmte Gemälde „Sonnenblumen“ des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh in London mit Tomatensuppe beworfen. Die beiden Mitglieder der Organisation Just Stop Oil verschütteten am Freitagvormittag in der National Gallery den Inhalt von zwei Dosen über dem Kunstwerk, das einen Schätzwert von umgerechnet rund 84 Millionen Euro hat. Das berichtete unter anderem der Sender Sky News.