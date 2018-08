Lombok in Indonesien: Zahl der Toten nach Erdbeben steigt auf 319

Jakarta Vier Tage sind vergangen seit dem Erdbeben auf der indonesischen Insel Lombok. Und noch immer steigt die Zahl der Todesopfer: Indonesiens Sicherheitsminister gab sie nun mit 319 an. Es könnte aber weitaus mehr Opfer geben.

Das bis auf die Nachbarinsel Bali spürbare Erdbeben ereignete sich am Sonntagabend und hatte laut Behördenangaben eine Stärke von 7,0. Es passierte in einer relativ flachen Tiefe von 10,5 Kilometern im Norden der Insel. Dort trat am Donnerstag auch das Nachbeben auf. Es hatte laut der Erdbebenwarte des Landes eine Stärke von 6,2 und trat in einer Tiefe von lediglich zwölf Kilometern auf. Die US-Erdbebenwarte USGS sprach von einer Stärke von 5,9. Mit einem Tsunami wurde nicht gerechnet.