Nach Zwischenfällen Livestream-Portal zwischen New York und Dublin ist wieder aktiv

Das Video-Livestreaming-Projekt „The Portal“, über das Menschen in New York und Dublin in Echtzeit einen Blick auf das Leben in der jeweils anderen Stadt werfen können, ist wieder geöffnet. Seit Sonntag können sich erneut Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks grüßen, in New York zwischen 6 Uhr und 16 Uhr, in Dublin von 11 Uhr bis 21 Uhr. Die Kunstinstallation war am 8. Mai freigeschaltet worden, wurde aber einige Tage später geschlossen, weil Nutzer in beiden Städten mit schlechtem Benehmen aufgefallen waren.