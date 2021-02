Livestream in alle Welt : Seltene Mondblume in Cambridge aufgeblüht

Seltene Mondblume in Cambridge aufgeblüht

Livestream in alle Welt

Gewächshausleiter Alex Summers hält einen Pinsel an die seltene amazonische „Mondblume“ im Botanischen Garten der Universität Cambridge. Foto: dpa/Joe Giddens

Cambridge Eine „Selenicereus wittii“, auch Mondblume genannt, ist am Wochenende zum ersten Mal überhaupt im botanischen Garten der britischen Universität aufgeblüht. Und auch nur für wenige Stunden.

Per Livestream haben Menschen in aller Welt das Aufblühen einer seltenen Pflanze im botanischen Garten der britischen Universität Cambridge beobachtet. Die „Selenicereus wittii“, auch Mondblume genannt, blühte am Samstagnachmittag überraschend für einige Stunden auf, wie auf der Seite des botanischen Gartens zu beobachten war.