Polizei mit neuen Erkenntnissen : Verdächtiger plante Liverpooler Bombenexplosion offenbar seit Monaten

Gerichtsmediziner entfernen die beschädigten Autos nach der Explosion am Sonntag vom mutmaßlichen Tatort. Foto: dpa/Peter Byrne

London Der 32-Jährige habe mindestens seit April für das mutmaßliche Attentat eingekauft, teilt die Anti-Terror-Einheit der Polizei in Nordwestengland mit. Nach jetzigem Ermittlungsstand deutet alles auf einen Einzeltäter hin.

Der mutmaßliche Auslöser der Bombenexplosion vor einem Liverpooler Krankenhaus hat sich nach Erkenntnissen der Polizei monatelang auf die Tat vorbereitet, aber offenbar allein gehandelt. Der 32-Jährige habe im April ein Objekt in der Stadt gemietet und mindestens seit diesem Zeitpunkt Einkäufe für den Sprengsatz getätigt, sagte der Chef der Anti-Terror-Einheit der Polizei für Nordwestengland, Russ Jackson, am Mittwoch. Die Ermittler seien bislang nicht auf weitere Personen von Interesse gestoßen.

Der Verdächtige hatte sich am Sonntagmorgen mit einem Taxi zu dem Krankenhaus fahren lassen. Dort zündete er im Fahrzeug einen Sprengsatz. Das Taxi ging in Flammen auf, der Fahrer wurde verletzt, der Fahrgast getötet. Nach der Explosion hoben die Behörden die Terrorwarnstufe an.