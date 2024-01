Titel vorläufig entzogen Verstorbener Bobi ist wohl doch nicht ältester Hund der Welt

Dem im vergangenen Oktober im Alter von angeblich 31 Jahren in Portugal gestorbenen Hirtenhund Bobi ist einem Medienbericht zufolge der Guinness-Titel „ältester Hund aller Zeiten“ vorläufig wieder entzogen worden. Es seien Zweifel an seinem tatsächlichen Geburtsdatum aufgetaucht, berichtete die portugiesische Zeitung „Público“ am Dienstag unter Berufung auf das Guinness-Buch der Rekorde.