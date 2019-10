Hintergründe unklar : Lastwagen fährt auf Autos auf – erste Details zum Täter bekannt

Foto: dpa/Thorsten Wagner Der Lkw und beschädigte Autos. 17 Menschen wurden verletzt, eine ist in kritischem Zustand.

Limburg An einer Ampel in Limburg fährt ein Lastwagenfahrer auf mehrere Fahrzeuge auf, neun Menschen werden verletzt. Der Fahrer wird festgenommen. Den Lkw hatte er offenbar gestohlen. Nun sind erste Details über ihn öffentlich geworden.

Bei dem Festgenommenen von Limburg handelt es sich um einen Syrer, der sich seit 2015 in Deutschland aufhält. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Das Motiv des Mannes, der am Montag einen Lastwagen gekapert und damit mehrere Fahrzeuge zusammengeschoben hatte, sei noch unklar.

Der Festgenommene hatte nach Erkenntnissen der Behörden keine Kontakte zu militanten Salafisten oder anderen Extremisten. Der 1987 geborene Syrer soll bisher noch keine Aussage gemacht haben. Für ein terroristisches Motiv gebe es bislang noch keine Hinweise, es könne aber auch nicht ausgeschlossen werden.

Der Generalbundesanwalt, der für mutmaßliche Terrorangriffe zuständig ist, sieht keinen Anlass, die Ermittlungen in dem Fall zu übernehmen. Ein Sprecher der Karlsruher Behörde sagte unserer Redaktion, man sehe derzeit keine Anhaltspunkte für eine eigene Zuständigkeit. Man stehe aber in engem Kontakt mit den hessischen Strafverfolgungsbehörden.

In der Nacht zum Dienstag ist derweil eine Wohnung im südhessischen Langen durchsucht worden. Die Maßnahme stehe im Zusammenhang mit den Geschehnissen in Limburg, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Offenbach. An dem Einsatz war der Sprecherin zufolge ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt.

Nach dem Lkw-Zwischenfall hat die Polizei frühere Angaben zur Zahl der Verletzten deutlich nach unten korrigiert. Die Auswertung der Angaben aller Rettungsdienste habe ergeben, dass neun Menschen leicht verletzt worden seien, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Dienstagmorgen. Zunächst hatte die Polizei von 17 Verletzten, darunter einer Person „in kritischem Zustand“ gesprochen.

Am späten Montagnachmittag war ein Mann mit einem gestohlenen Lastwagen in der Innenstadt von Limburg auf acht Autos aufgefahren und hatte sie ineinander geschoben. Sieben Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, einer sei ambulant versorgt worden. Auch der Fahrer sei leicht verletzt worden. Der Sprecher wies zudem ausdrücklich darauf hin, dass kursierende Meldungen von Toten oder Schwerverletzten nicht der Wahrheit entsprächen.

Die Polizei warnte mehrfach vor Spekulationen. Auf Twitter schrieb sie: „Trolle oder wilde Spekulationen braucht niemand.“ Zudem riefen die Ermittler Zeugen auf, sich zu melden, wenn sie etwas gesehen haben, Videos oder Bilder haben, die mit den Geschehnissen im Zusammenhang stehen.

Der Bürgermeister von Limburg, Marius Hahn (SPD), sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Ich bin geschockt und in meinen Gedanken bei den verletzten Unfallopfern und deren Familien.“

Die „Frankfurter Neue Presse“ zitierte den eigentlichen Fahrer des Lasters: „Mich hat ein Mann aus meinem Lkw gezerrt.“ Als er vor einer roten Ampel wartete, habe der Unbekannte die Fahrertür des Lkw aufgerissen und ihn mit weit geöffneten Augen angestarrt, so der Fahrer. „Was willst Du von mir?“, habe er den Mann gefragt. „Aber er hat kein Wort geredet. Ich habe ihn noch mal gefragt. Dann hat er mich aus dem Lkw gezerrt“, heißt es weiter in dem Bericht.

Der Zeitung zufolge soll der Mann, der bei der Kollision am Steuer saß, von mehreren Passanten erstversorgt worden sein. „Dabei soll der Fahrer laut den Passanten mehrmals „Allah“ gesagt haben“, wie ein Reporter berichtete.

(her/lukra/dpa)