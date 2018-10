Lil Wayne-Konzert: Panik nach vermeintlichen Schüssen

Lil Wayne bei einem Konzert in New Jersey im Juni 2018. Foto: dpa/Scott Roth

Atlanta Konzertgänger sind bei einem Auftritt von Lil Wayne in Panik geraten, nachdem ein Besucher wegen angeblicher Schussgeräusche Alarm geschlagen hatte. Die Veranstaltung wurde abgebrochen.

Mindestens ein Dutzend Menschen seien bei dem Event A3C am Sonntagabend (Ortszeit) in der US-Stadt Atlanta leicht verletzt worden, berichtete der Sender CNN am Montag unter Berufung auf die Polizei.