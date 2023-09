Katastrophe in Libyen Satellitenbilder von Darna nach der Flut – Schlamm und Ruinen überall

Die Zahl der Toten in Darna ist auf mindestens 11.300 gestiegen. Das teilte der Rote Halbmond in Libyen am Donnerstagabend mit. Marie al-Dresse, die Generalsekretärin der Hilfsorganisation, sagte AP per Telefon, dass in der Mittelmeerstadt noch weitere 10 100 Menschen vermisst gemeldet seien. Zuvor hatten die Behörden die Zahl der Toten in Darna auf 5500 beziffert.