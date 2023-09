Überschwemmungen in Nordafrika 2000 Tote nach Sturm „Daniel“ in Libyen befürchtet

Kairo/Tripolis · Neben dem schweren Erdbeben in Marokko hat es offenbar eine weitere schwere Naturkatastrophe in Nordafrika gegeben: In Libyen sollen mehr als 2000 Menschen durch Überschwemmungen umgekommen sein.

11.09.2023, 17:35 Uhr

Sicherheitskräfte in Tripolis (Archivbild). Foto: dpa/Yousef Murad

Der Ministerpräsident einer der zwei rivalisierenden Regierungen in Libyen rechnet damit, dass die Überschwemmungen im Osten des Landes mehr als 2000 Menschen das Leben gekostet haben. In einem Telefoninterview mit dem dem Fernsehsender Al-Massar sagte Ossama Hamad, es werde befürchtet, dass allein in der östlichen Stadt Darna 2000 Menschen ums Leben gekommen seien. Die Behörden hatten die Stadt zum Katastrophengebiet erklärt. Hamad sagte, dort seien ganze Stadtteile von den Wassermassen mitgerissen worden. Über das Wochenende hatte Sturm „Daniel“ in verschiedenen Teilen des nordafrikanischen Landes verheerende Überschwemmungen verursacht. Libyen ist nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi zwischen rivalisierenden Regierungen in Bengasi im Osten und Tripolis im Westen geteilt.

(felt/dpa)