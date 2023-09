Hunderte Leichen nach Unwetter in Libyen geborgen Lage schlimmer als gedacht – „ein internationales Eingreifen ist nötig“

Die Hilfsorganisation Roter Halbmond in Libyen teilte mit, sie haben den Kontakt zu einem Mitarbeiter verloren, als dieser versucht habe, einer Familie in Al-Baida zu helfen. Dutzende weitere Menschen galten als vermisst. Die Behörden befürchteten, dass auch sie in den Fluten umgekommen sein könnten, die Gebäude in mehreren Orten zerstörten. Die am schwersten getroffene Stadt Darna war unzugänglich. Lokale Medien berichteten von katastrophalen Zuständen - die Stromversorgung und das Kommunikationsnetz seien dort zusammengebrochen.