Proteste wegen Ermittlungen zur Explosionskatastrophe : Sechs Tote bei Straßenkämpfen in Beirut

Beirut Zu gewaltsamen Protesten kommt es in Beirut immer wieder, doch die Straßenkämpfe vom Donnerstag erinnern viele eher an den Bürgerkrieg im Land. Hintergrund ist der Streit über den Ermittlungsrichter, der die Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen untersuchen soll.

Die Szenen am Donnerstag erinnerten an diese düstere Zeit in der Geschichte des Libanon. Scharfschützen feuerten von Gebäuden, Kugeln schlugen in Wohnungsfenstern in der Gegend ein. Nahe einer französischen Privatschule seien vier Geschosse niedergegangen, was für Panik gesorgt habe, sagte ein Sicherheitsbeamter. Schüler und Schülerinnen kauerten in den Gängen der Bildungseinrichtung, um nicht getroffen zu werden.