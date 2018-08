Lewis Hamilton sammelt Plastikmüll in Griechenland: Formel-1-Pilot als Umweltschützer

Lewis Hamilton sammelt Plastikmüll in Griechenland

Mykonos Der britische Rennfahrer Lewis Hamilton macht derzeit Urlaub auf der griechischen Insel Mykonos. Doch anstatt sich zu entspannen, engagiert er sich für die dortige Umwelt.

In seiner Story auf der Fotoplattform Instagram steht der Formel-1-Pilot in Badehose inmitten eines riesigen Müllbergs. Kanister, Flaschen, Styropor - Plastik bedeckt die gesamte Bucht am Strand. „Ekelhaft“, sagt er. „Wir sind gekommen, um aufzuräumen.“