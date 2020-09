Räumung des abgebrannten Flüchtlingslagers Moria : Griechische Polizei bringt Flüchtlinge in neues Zeltlager

Kara Tepe Die griechische Polizei hat nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria weitere Migranten in das neue Zeltlager Kara Tepe überführt. Dies diene dem Schutz der öffentlichen Gesundheit, erklärte die Polizei.

Die griechische Polizei hat damit begonnen, Tausende durch den Brand des Lagers Moria obdachlos gewordene Flüchtlinge und Migranten in eine neue Unterkunft zu bringen. An der Aktion seien 70 Polizistinnen beteiligt, die Menschen überreden sollten, in das neue Lager bei Kara Tepe zu ziehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Berichte über Gewalt gab es nicht.