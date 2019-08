In den Niederlanden : Mann misshandelt Kind und zeigt die Tat live bei Facebook

In den Niederlanden

Leiden Die niederländische Polizei hat einen Mann festgenommen, der ein Kind misshandelt und das live bei Facebook gezeigt haben soll. Mehrere Menschen hatten den Stream auf Facebook gesehen und daraufhin die Polizei alarmiert.

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum Sonntag in Leiden bei Den Haag, wie die Polizei am Montag mitteilte.