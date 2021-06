Trauer und Wut der Indigenen : Nach Leichenfunden nimmt der Druck auf die Kirche in Kanada zu

Eine Mahnwache findet an dem Ort statt, an dem ein Bodenradar vermutliche Gräber in der Nähe der ehemaligen Marieval Indian Residential School aufgezeichnet hat. Foto: dpa/Mark Taylor

Vancouver In Kanada gehen Kirchen in Flammen auf, die Kathedrale St. Paul in Saskatoon bemalen Aktivisten mit roten Händen und der Aufschrift „Wir waren Kinder“. Es geht um ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Landes.

„Mit Schmerz verfolge ich die Nachrichten aus Kanada.“ Das sagte Papst Franziskus vor gut drei Wochen. Wenige Tage zuvor hatte Rosanne Casimir, Leiterin der indigenen Gemeinschaft Tk'emlups te Secwepemc, die Öffentlichkeit über eine grausige Entdeckung auf dem Gelände eines früheren katholischen Internats nahe der Kleinstadt Kamloops im Westen des Landes informiert. Bei Radar-Untersuchungen hatte man die Überreste von 215 Kinderleichen gefunden. Einige von ihnen waren nicht einmal drei Jahre alt.

Die Einrichtung war eine von 139 kanadischen „Resident Schools“, in denen indigene Mädchen und Jungen zumeist zwangsweise untergebracht wurden, um sie im Auftrag des kanadischen Staates an die „christliche Zivilisation“ heranzuführen. Inzwischen stellt ein anderer Fund den von Kamloops in den Schatten. Auf dem Grundstück der ehemaligen Marieval Indian Residential School in der zentralkanadischen Provinz Saskatchewan fanden Ermittler die Überreste von Verstorbenen in 751 nicht markierten Gräbern.

Wie das Umerziehungsheim Kamloops wurde auch die Einrichtung in Marieval vom Orden der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria betriebenen. Die Gemeinschaft kündigte inzwischen an, alle Aktenbestände zu diesen und weiteren 46 Schulen zu öffnen. Doch viele Angehörige der First Nation haben inzwischen jedes Vertrauen in die Kirche verloren, wie die Juristin Mary Ellen Turpel-Lafond erläutert. Seit den 1990er-Jahren läuft die Aufarbeitung. Aber, so sagt die Leiterin des Dialogzentrums für die Geschichte der „Residential Schools“ an der University of British Columbia in Vancouver: „Die Wahrheit wurde nicht vollständig erzählt und eine Versöhnung ist noch Generationen entfernt.“

Die katholischen Bischöfe zeigen sich in ihren jüngsten Stellungnahmen betroffen und betonen, dass sie an der Seite der Indigenen stünden. Tatsächlich gebe es aber weiterhin große Mängel, was die Kooperationsbereitschaft mancher katholischer Einrichtungen anbelange, beklagt Turpel-Lafond. Viel zu oft hätten sich Täter oder Institutionen bislang aus der Verantwortung stehlen können, was den Überlebenden neuen Schmerz hinzugefügt habe. „Viele Indigene sehen den Kolonialismus der Siedler und all das, was im Zusammenhang mit ihrer eigenen Vertreibung und dem Missbrauch ihrer Kinder geschah, als Völkermord an.“

Zorn, Wut und Enttäuschung wachsen. Vier Kirchen in Reservaten der Indigenen gingen in Flammen auf. Türen und Wände der Kathedrale St. Paul in Saskatoon bemalten Aktivisten mit roten Händen und der Aufschrift „Wir waren Kinder“. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau wiederholte seine Aufforderung an Papst Franziskus zu einer Entschuldigung. In einem persönlichen Gespräch mit dem Kirchenoberhaupt habe er betont, dass der Papst Kanada besuchen und sich vor Ort bei indigenen Kanadiern entschuldigen solle.

Die Bischöfe des Landes äußerten die Hoffnung, dass sich noch in diesem Jahr eine Delegation indigener Völker mit Franziskus im Vatikan treffen werde. Noch ist offen, ob sich der Vatikan für eine der beiden Varianten entscheiden wird. Unterdessen laufen die Untersuchungen an den Gräbern weiter. Zu den Todesumständen gibt es bislang keine Angaben.

Immer wieder hätten Indigene von verschwundenen Kindern und anonymen Gräbern berichtet, sagt Mary Ellen Turpel-Lafond. „Aber ihre Zeugnisse wurden ignoriert, verharmlost oder lächerlich gemacht.“ Vielleicht ändert sich jetzt wenigstens das. Es wäre ein schwacher Trost für die heute noch lebenden schätzungsweise 70.000 „Survivors“, die als Kinder in einer der „Residential Schools“ waren.



