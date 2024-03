In Hawaii 25-Jähriger betonierte die Leiche seines Liebhabers ein

Laut Gerichtsdokumenten hatte der Mann die Leiche des 73-jährigen Opfers in eine Badewanne gelegt, mit Zement übergossen und die Wanne in einer Luxuswohngegend in Hawaiis Hauptstadt Honolulu vergraben. Zuvor habe er den Zement noch mit Kaffeesatz bedeckt, um den Verwesungsgeruch zu überdecken. Der 25-Jährige plante demnach, Haus und Auto seines Geliebten auf betrügerische Weise in seinen Besitz zu bringen.