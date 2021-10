„Kann damit viele Dinge tun“ : Student ohne Unterarm baut Prothesen aus Legosteinen

Barcelona Der 22-jährige Spanier David Aguilar wurde ohne rechten Unterarm geboren. Nun will er Kindern, die wie er mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind, helfen – unter anderem mit Lego.

Mit fünf Jahren spielte David Aguilar erstmals mit Lego, damals ließen ihn die Spielzeug-Steine vergessen, dass er keinen Unterarm hatte. Vier Jahre später baute der Junge aus Andorra mit Legoteilen seine erste Prothese. Inzwischen ist Aguilar 22 und hat mit seiner Prothese das Leben eines Achtjährigen in Frankreich umgekrempelt, der unter einer ähnlichen Behinderung leidet. Und er träumt von mehr.

Aguilar wurde wegen des Poland-Syndroms – einer seltenen Brustfehlbildung – ohne rechten Unterarm geboren. Nun will er Kindern helfen, die wie er mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind. Der 22-jährige Biotechnik-Student ist ein vielbeschäftigter Mann. Neben seinem Studium in Barcelona, das vor dem Abschluss steht, hält er Motivationsreden, hat ein Buch geschrieben und an einer Innovationskonferenz der US-Raumfahrtbehörde Nasa teilgenommen.