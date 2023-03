Studie Das sind die lebenswertesten Metropolen der Welt

London und New York sind einer Studie der Beratungsfirma Boston Consulting Group (BCG) zufolge die begehrtesten Megastädte des Jahres 2022. Die beiden Ballungsräume landeten in der Kategorie der Großstädte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern vor Shanghai, Peking und Los Angeles, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Boston Consulting Group hervorgeht. Der Bericht mit dem Titel „Cities of Choice: Are People Happy Where They Live?“ stützt sich auf Umfragen unter mehr als 50.000 Menschen in 81 Städten auf der ganzen Welt, und geht der Frage nach, was die Stadtbewohner dazu bewegt, umzuziehen, und umgekehrt, was sie zum Bleiben bewegt.