Neue HBO-Dokumentation: So reagiert Michael Jacksons Familie auf Missbrauchs-Vorwürfe

Los Angeles Fast zehn Jahre nach dem Tod des „Kings of Pop“ schildert „Leaving Neverland“ die Vorwürfe zweier Männer, sie seien von Jackson als Kind missbraucht worden. Seine Familie reagiert heftig.

Die Familie Michael Jacksons hat empört auf einen Dokumentarfilm reagiert, in dem zwei Männer zu Wort kommen, die dem 2009 verstorbenen „King of Pop“ sexuellen Missbrauch vorwerfen. In dem vergangene Woche auf dem Sundance Festival vorgestellten Dokumentarfilm „Leaving Neverland“ schildern Wade Robson und James Safechuk ihre Vorwürfe, Jackson habe sie als Kind missbraucht.

Beide hatten in Jacksons Strafprozess wegen Kindesmissbrauchs, der 2005 mit Freispruch endete, in einem anderen Fall als Zeugen ausgesagt. Jacksons Familie verwies in ihrer am Montag veröffentlichen Erklärung auf diesen Freispruch und die von Robson und Safechuck - damals als Minderjährige - gemachten Aussagen, sie hätten zwar mit Jackson in einem Raum geschlafen, seien aber nie von ihm belästigt worden.