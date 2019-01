Familie erhebt Vorwürfe: Nach Tod eines 16-Jährigen - Lawine womöglich von Ersthelfer ausgelöst

St. Anton Der junge Deutsch-Australier war beim Skifahren in St. Anton am Arlberg von einer Lawine verschüttet worden und ums Leben gekommen. Nun ermittelt die Polizei, ob ein Ersthelfer den Schneerutsch ausgelöst hat.

Zuvor hatten die Eltern des Opfers in australischen Medien behauptet, ein Bergretter habe die Lawine ausgelöst. Der 16 Jahre alte Deutsch-Australier war am Mittwoch beim Skifahren in St. Anton am Arlberg von einer Lawine verschüttet worden und ums Leben gekommen. Die Familie sei abseits der Pisten unterwegs gewesen und am späten Nachmittag in sehr steilem Gelände nicht weitergekommen, sagte ein Polizeisprecher vor einigen Tagen. Der 16-Jährige habe daher einen Notruf abgesetzt.