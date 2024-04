In den Ötztaler Alpen Lawine in Österreich erfasst Wintersportgruppe – zwei Tote

Bei einem Lawinenabgang in den Ötztaler Alpen in Österreich sind zwei Wintersportler aus den Niederlanden ums Leben gekommen. Zwei weitere verschüttete Personen waren bis zum Donnerstagnachmittag geborgen worden, eine davon wurde laut Polizei mit Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Über den Zustand des zweiten Geborgenen lagen zunächst keine genauen Informationen vor. Es wurden keine weiteren Opfer unter den Schneemassen vermutet.