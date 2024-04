In den Ötztaler Alpen Lawine in Österreich erfasst Wintersportgruppe – drei Tote

Drei Menschen aus den Niederlanden sind am Donnerstag bei einer Lawine im österreichischen Bundesland Tirol ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Behörden mitteilten. Laut Polizei gehörten die Opfer zu einer Gruppe aus 17 Menschen aus den Niederlanden, die sich in der Nähe des Urlaubsorts Sölden auf einer Skitour befanden. Sie seien von vier österreichischen Bergführern begleitet worden. Von der Lawine sei die Gruppe kurz vor 11 Uhr im Bereich Niedertal im Gemeindegebiet von Sölden während des Aufstiegs in Richtung der Martin-Busch-Hütte überrascht worden.