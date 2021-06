Am Ufer des Sees Loch Tay : Verlassenes schottisches Dorf steht zum Verkauf - Geist inklusive

Das undatierte, von der Goldcrest Land and Forestry Group herausgegebene Foto zeigt Ruinen des alten Dorfes am Nordufer des Loch Tay in Perthshire. Foto: dpa/Goldcrest Land&Forestry Group

Lawers/Schottland Wer sich mit dem Geist einer Seherin anfreunden kann, kann im schottischen Lawers ein verfallenes Dorf samt Kirchen- und Mühlenruine erwerben. Die Seherin soll ihrerzeit bedeutende Ereignisse vorhergesagt haben.

Der Geist ist inklusive: In Schottland steht ein altes, zerstörtes Dorf zum Verkauf, in dem angeblich der Geist einer erfolgreichen Seherin spukt. Für die Ruinen des alten Dorfs Lawers am Ufer des Sees Loch Tay samt umliegendem Gelände sind 125.000 Pfund (rund 145 000 Euro) aufgerufen.

Der Legende nach haust der Geist einer Frau mit dem Titel Lady of Lowers in dem Gebiet am Fuße der schottischen Highlands. Sie soll mehrere Ereignisse wie den Bau von Zügen und Dampfschiffen vorausgesagt haben, wie die Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete.