Weltbevölkerung wächst weiter : Laut UN leben im Jahr 2050 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde

Hannover Glaubt man den Projektionen der UN wird die Weltbevölkerung von heute rund 7,7 Milliarden Menschen auf 9,7 Milliarden im Jahr 2050 wachsen. 2100 sollen demnach sogar 10,9 Milliarden Menschen auf der Erde leben.

Das teilte die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) am Montag in Hannover mit. Zwar sei die Fruchtbarkeitsrate in den meisten Ländern in den vergangenen Jahren zurückgegangen, doch gerade in Afrika sei sie weiterhin hoch und sinke vergleichsweise langsam, so die DSW.