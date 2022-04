Laut Studie : Über die Hälfte der US-Bevölkerung hatte bereits Corona

Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in New York tragen Masken, während sie im Finanzdistrikt von Lower Manhattan pendeln. Foto: dpa/John Minchillo

Washington In den USA hat sich einer Studie zufolge inzwischen mehr als die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal mit Covid-19 infiziert. In der Gesamtbevölkerung liegt der Anteil demzufolge bei 58 Prozent, bei Kindern bis elf Jahren sogar bei mehr als 75 Prozent.

In den USA haben sich einer Studie zufolge bis Februar knapp 60 Prozent der Gesamtbevölkerung mit dem Coronavirus infiziert. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Antikörper-Untersuchung der US-Gesundheitsbehörde CDC steckten sich bis zu diesem Monat 58 Prozent der Bevölkerung - mehr als 190 Millionen Menschen - mit dem Virus an.