Laut Medienberichten : US-Schauspielerin Anne Heche offenbar nach Unfall gestorben

Los Angeles Die US-Schauspielerin Anne Heche ist eine Woche nach einem Autounfall gestorben. Am Tag zuvor hatte die Familie über den Sprecher bereits mitgeteilt, dass die 53-Jährige keine Überlebenschancen mehr habe.

Die US-Schauspielerin Anne Heche („Ally McBeal“, „Sechs Tage, sieben Nächte“) ist eine Woche nach einem Autounfall gestorben. Ein Sprecher bestätigte den Tod der 53-Jährigen am Freitag in einer Mitteilung, die US-Medien vorlag. Demnach ist der Hirntod eingetreten, nach den Gesetzen in Kalifornien gilt ein Mensch damit als tot. Sie sei aber weiter an Apparate angeschlossen, um eine Organspende durchzuführen.