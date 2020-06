Trendwechsel : Laut Friedensforscher immer noch mehr als 13.000 Atomwaffen auf der Erde

Stockholm Auch knapp drei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges gibt es immer noch mehr als 13.000 Atomwaffen auf der Erde. Friedensforscher warnen davor, dass nukleare Waffen derzeit wieder an Bedeutung gewinnen.

Es erscheine so, dass alle neun Atomwaffenstaaten an ihren Arsenalen auf unbestimmte Zeit festhalten wollten, sagte der Sipri-Experte Shannon Kile der Deutschen Presse-Agentur. Russland und die USA, die gemeinsam weiterhin mehr als 90 Prozent der atomaren Sprengköpfe besitzen, hätten Atomwaffen in ihren Militärplänen neue und größere Rollen eingeräumt, was einem Trendwechsel im Vergleich zur Zeit nach dem Kalten Krieg entspreche. „Was uns insgesamt beunruhigt, ist die wachsende Bedeutung von Atomwaffen“, sagte Kile.