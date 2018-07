Laurent Simons aus Amsterdam hat mit acht Jahren das Abitur geschafft

Amsterdam Turboschüler Laurent Simons aus Amsterdam sucht nach bestandenem Abi eine passende Uni. Nach dem Sommer will er Mathematik studieren. Das Besondere an ihm: Er ist gerade einmal acht Jahre alt.

Am liebsten will Laurent in der Nähe von seinen Freunden studieren. Doch erstmal sind Sommerferien. Es geht ins spanische Marbella - und in den Europa-Park in Baden-Württemberg.